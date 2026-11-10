An der Wall Street hatten zuletzt vor allem Chipwerte kräftig zugelegt, auch an den asiatischen Börsen waren Techtitel gefragt. «Die jüngsten Zweifel an der Dynamik des Technologiesektors treten vorerst wieder etwas in den Hintergrund», kommentiert ein Marktbeobachter. Ganz ausgeräumt seien die Sorgen über hohe KI-Investitionen und deren Rentabilität allerdings noch nicht.