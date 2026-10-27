Novartis als Stütze

Der SMI notiert gegen 10.50 Uhr mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 14'540,13 Punkten praktisch unverändert. Dabei sind die zwölf Verlierer gegenüber den acht Gewinnern in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM tritt mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 3177,94 Punkten ebenfalls auf der Stelle, während der breite SPI 0,05 Prozent auf 20'516,88 Punkte zulegt. Die Börsen in Deutschland und Frankreich liegen derweil leicht im Minus, haben ihre anfänglichen Verluste im Handelsverlauf aber eingedämmt.