Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitag kurz vor Mittag leicht höher, kann aber die im frühen Geschäft erneut übertroffene Marke bei 14'800 nicht ganz halten. Dennoch zeichnet sich der vierte positive Tag in der auslaufenden Woche und auch die vierte Woche in Folge mit steigenden Kursen ab. Das Börsensentiment wird insbesondere von den mit Enttäuschung aufgenommener Zahlen grosser US-Techkonzerne wie Intel und Amazon geprägt. Das belastet indes vor allem die Tech-affinen Werte, wovon wiederum die hiesigen defensiven Schwergewichte und entsprechend auch der Leitindex SMI profitieren.