Dies gilt umso mehr, weil sich die Lage im Nahen Osten weiter zugespitzt hat. US-Medien berichteten unter Berufung auf US-Beamte, dass US-Präsident Donald Trump zu einer Ausweitung des militärischen Vorgehens gegen den Iran tendiere, aber noch keine endgültige Entscheidung über die nächsten Schritte getroffen habe. Optionen sind demnach, die Luftangriffe auszuweiten, Bodentruppen zur Eroberung iranischer Inseln nahe der Strasse von Hormus einzusetzen sowie die Bombardierung einer iranischen Atomeinrichtung, die als «Pickaxe Mountain» bekannt ist. Beim Ölpreis hält sich der Effekt bislang in Grenzen, er notiert weiter um die 85 Dollar pro Fass.