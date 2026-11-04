Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach den US-Zwischenwahlen nach einem verhaltenen Start deutlicher in die Gewinnzone vorgestossen. Nach zwei schwächeren Tagen gewinnt der SMI damit die Marke bei 14'800 wieder zurück, wobei am Berichtstag die Banken und moderat auch die Schwergewichte mithelfen. Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress beschert. An den Finanzmärkten sorgt man sich nun einerseits um eine stärkere Regulierung des KI-Sektors durch die Demokraten. Andererseits gibt es ähnliche Befürchtungen auch für den Pharmasektor, was allerdings die Pharmaschwergewichte zumindest am Berichtstag kaum belastet. Positiv gewertet wird, dass Präsident Trump seine Niederlage akzeptiert hat.