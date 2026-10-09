Denn grundsätzlich habe sich nichts daran geändert, dass die Märkte weiterhin am Tropf des Ölpreises und der Anleiherenditen hängen. «Beide zusammen bestimmen derzeit die Sauerstoffzufuhr der Aktienmärkte.» Und tatsächlich haben beide zum Wochenschluss leichte Entspannungssignale ausgesandt: US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend erklärt, den Iran vor den Zwischenwahlen Anfang November nicht anzugreifen zu wollen - vielmehr seien die Gespräche mit Teheran «konstruktiv».