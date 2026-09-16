Generell etwas fester tendieren auch die Finanzwerte. So sind die UBS, Partners Group und im Mittelwerteindex SMIM noch Julius Bär mit Aufschlägen von bis zu 0,7 Prozent unter den Gewinnern zu finden. Händler verweisen auf einen insgesamt freundlichen europäischen Bankensektor. Händler machen dafür nicht zuletzt die erwartete Zinserhöhung des Fed verantwortlich. Denn für gewöhnlich heisst es, dass höhere Zinsen im Bankensektor das Kreditgeschäft theoretisch wieder attraktiver machen können. Ausserdem hatten sich die europäischen Banken am Vortag branchenweit klar schwächer gezeigt.