Unter Anlegerinnen und Anlegern sorgt der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang nach wie vor für Gesprächsstoff. «Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist», relativiert eine Händlerin die Vorkommnisse. In China führte indes eine angekündigte Verschärfung von US-Technologieexport- und Importbeschränkungen zu Verunsicherung. In der Branche richtet sich der Blick nun auf die kommende Woche, wenn Nvidia Zahlen vorlegt und das KI-Unternehmen Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.