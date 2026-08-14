Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag rund eine Stunde vor Mittag im Minus. Der Leitindex SMI hat nach einem leicht festeren Start schnell an Schwung verloren und ist in den roten Bereich gerutscht. Positive Vorgaben der Wall Street und teils aus Asien hätten auch in Europa und der Schweiz anfänglich für etwas höhere Kurse gesorgt, doch die Kaufstimmung sei schnell wieder abgeflaut, heisst es im Handel. Vor dem Wochenende würden wohl nach den zum Teil hohen Gewinnen gewisse Gewinne mitgenommen. Dazu komme für die Schweiz, dass international vor allem Technologiewerte im Fokus gestanden hätten und von denen gebe es hierzulande einfach nicht allzu viele.