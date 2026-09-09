Der Schweizer Leitindex SMI ist am Mittwoch erstmals seit Mitte Juni wieder unter die Marke von 14'000 Punkten gefallen. Damit setzt sich die Abwärtstendenz seit Wochenbeginn fort. Gedämpft wird die Stimmung vor allem von steigenden Ölpreisen und den damit verbundenen Inflations- und Zinssorgen. Auch die Novartis-Aktien geben nach dem heftigen Rückschlag vom Vortag weiter nach.