Nahostkonflikt schwelt weiter

Und auch der Iran-Krieg schwebe «weiterhin wie ein klassisches Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger», verweist ein weiterer Marktakteur auf das zweite beherrschende Thema. Dabei schienen die Marktteilnehmer ihre Balance auf dem geopolitischen Glatteis gefunden zu haben. So schwinge unter Anlegern «nach wie vor die subtile Angst und damit eine gewisse Torschlusspanik mit, die Rallye verpassen zu können». Auch wenn der Markt der Drohkulisse zwischen Washington und Teheran weiterhin die Stirn biete und an potenzielle Risiken und Nebenwirkungen derzeit keinen Gedanken verschwende, bleibe der Konflikt ein zentrales Thema.