Im Hintergrund schwelen derweil Sorgen über Zinserhöhungen in den USA, nachdem die Inflation dort weiter deutlich nach oben zeigt und damit das Fed in Zugzwang bringt. Die Ölpreise bleiben derweil vergleichsweise tief und spiegeln damit die anhaltende Hoffnung auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg wider. Insgesamt dürfte der Handelstag ohne grosse Impulse verlaufen, denn es stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Zudem bleiben die Bond-Märkte in den USA wegen des «Veterans Day» geschlossen.