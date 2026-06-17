Auch wenn keine Zinsänderung erwartet wird, herrscht vor der Fed-Sitzung am Abend eine gewisse Anspannung. «Der Blick der Anleger wird sich auf den ersten Auftritt von Kevin Warsh, seinen Ton und die Dot Plots richten», so ein Börsianer. «Jede Nuance seiner Äusserungen wird auf die Goldwaage gelegt werden.» Im Hintergrund mehren sich auch wieder Sorgen um die hohen Bewertungen unter Technologietiteln, die durch den massiven Kursanstieg von SpaceX weitere Nahrung erhalten. «Viele fragen sich, wie ein Unternehmen, das Verluste schreibt, eine so hohe Bewertung haben kann - und wie lange das noch weitergeht», heisst es unter Händlern.