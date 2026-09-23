Gestützt auf zarte Hoffnungen im Nahostkonflikt hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch zunächst zugelegt, diese Gewinne aber im Verlauf fast vollständig eingebüsst. Am Rande der UN-Generaldebatte in New York kam am Vortag etwas Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um den Nahostkonflikt. Erstmals seit Monaten sind Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Das sorgte auch von Seiten der Ölpreise für etwas Entspannung. Die gleichzeitig ausgesprochenen Drohungen von US-Präsident Trump zeigen laut Händlern aber, wie fragil die Lage bleibt.