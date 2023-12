An der Schweizer Aktienbörse zeigen die Kurse am Donnerstag leicht nach unten. Dabei halten sich die Kursausschläge und Umsätze laut Händlern sehr in Grenzen. «Es ist der zweitletzte Handelstag im alten Jahr. Viele Leute sind in den Ferien. Daher läuft nichts mehr», sagt ein Händler. Ausserdem fehlten die Impulse sowohl von Unternehmens- als auch von Konjunkturseite. Daher konsolidiere der Markt das Ergebnis des Jahresendspurts, der Ende Oktober eingesetzt und den SMI bis zum Berichtstag um mehr als acht Prozent gehoben habe. Dass die am Nachmittag erwarteten US-Daten - veröffentlicht werden unter anderem die wöchentlichen Erstanträge für Arbeitslosenhilfe - das Geschehen noch stärker beeinflussen könnten, glauben Händler eher nicht.

28.12.2023 11:30