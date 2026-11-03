Nach Zahlen geraten Clariant (-4,8 Prozent) deutlich unter Druck. Das Unternehmen schnitt beim Umsatz zwar etwas besser als erwartet ab, die Margenentwicklung blieb jedoch hinter den Prognosen zurück. Auch Bajaj Mobility (-9,4 Prozent) werden verkauft. Seit Jahresbeginn steht bei den Titeln allerdings weiterhin ein Kursplus von rund 150 Prozent zu Buche.