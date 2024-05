Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag gegen Mittag kaum verändert. Zwar hält der Konsolidierungstrend der vergangenen acht Börsentage insgesamt an, starke Novartis stützen den Gesamtmarkt jedoch gegen deutlichere Verluste ab. Das Sentiment an den Börsen hat sich nach der Publikation der jüngsten konjunkturellen Einschätzung der US-Notenbank am Vorabend kaum verbessert. Zwar hat sich die ökonomische Lage gemäss «Beige Book» des Fed zuletzt etwas aufgehellt, dafür ist der Blick nach vorne pessimistischer geworden. Zudem wird mit weiter steigenden Preisen gerechnet, was die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der US-Notenbank nicht schmälert. Einige Vertreter schliessen gar Zinserhöhungen nicht aus.