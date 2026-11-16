Die schon in der Vorwoche positive Grundstimmung werde von den robusten Unternehmenszahlen aus dem KI-Sektor gestützt, heisst es indes in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Ausserdem profitierten die Märkte vom starken Interesse der Investoren am Börsengang von Anthropic. Insgesamt seien die Börsen im Begriff, den überraschend hohen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen zu verdauen. Welche konkreten Auswirkungen die «blaue Welle» aber auf den Ausbau von Rechenzentren und damit auf die gesamte KI-Wertschöpfungskette letztlich haben werde, sei derzeit schwer absehbar. Für Kursschwankungen könnte diese Tage auch wieder die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor.