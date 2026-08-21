Der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SMI steht am späten Freitagvormittag leicht im Minus. Damit zeichnet sich auch für die Gesamtwoche zum zweiten Mal in Folge eine negative Bilanz ab. Auf die Stimmung gedrückt haben zuletzt die hohen Renditen der US-Staatsanleihen und der wieder höhere Ölpreis. Der vor kurzem vorgelegte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone fiel zwar besser aus als erwartet, vermochte den hiesigen Aktienmarkt aber kaum zu bewegen. Ob die Kursparty an den Aktienmärkten der vergangenen Monate schon vorbei ist oder nicht, darüber gehen die Meinungen wie üblich auseinander. Das charttechnische Bild für den SMI sei zwar noch intakt, das Umfeld dürfte allerdings schwierig bleiben, heisst es einerseits in Marktkreisen.