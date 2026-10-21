Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in Zurückhaltung geübt. Von den Vorgaben aus Übersee kamen nur leicht positive Impulse und der Konjunkturkalender hält lediglich Daten aus der zweiten Reihe bereit. Angesichts der dünnen heimischen Agenda nutzen Anleger hierzulande die kurze Verschnaufpause, bevor dann am Abend zahlreiche Quartalsberichte, insbesondere von US-Techunternehmen wie Meta, Tesla oder IBM für Aufmerksamkeit sorgen dürften. Zudem nimmt die Berichtssaison in der Schweiz am morgigen Donnerstag ebenfalls stark an Fahrt auf.