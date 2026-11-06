Nach der blauen Welle zur Wochenmitte in Reaktion auf den Erdrutsch-Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sei dies nun die rote Welle, kommentiert ein Händler. Entsprechend bleibe die Nervosität hoch. Der nächste wichtige Stimmungstest folgt an diesem Nachmittag, wenn in den USA der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vorgelegt wird. Die am Vortag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deuten weiterhin auf wenige Entlassungen hin. «Für die Fed werden nun neben dem Beschäftigungsaufbau auch die Arbeitslosenquote und die Lohnentwicklung wichtige Hinweise für den weiteren Zinskurs liefern», fasst eine Händlerin zusammen. «Überraschungen könnten die Zinserwartungen neu justieren und nach dem gestrigen Ausverkauf für zusätzliche Volatilität sorgen.»