Wie ein Händler hervorhebt, sind auch Techwerte zur Wochenmitte auf den Verkaufslisten zu finden. Unter den Blue Chips geben VAT (-0,9 Prozent) und Logitech (-0,6 Prozent) nach. In den hinteren Reihen führen AMS-Osram mit -3,1 Prozent das Feld an, U-Blix, Comet und Inficon folgen mit Abgaben zwischen 1,2 und 0,4 Prozent. Dabei hatten in den USA am Vorabend die Aktien des US-Techriesen Nvidia ihre Rekordjagd fortgesetzt. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs des Vorzeigeunternehmens für Künstliche Intelligenz (KI) erneut mehr als verdoppelt und damit den gesamten Sektor - auch hierzulande - beflügelt. «Dieses Mal vermochten die vorgelegten Zahlen nicht den Gesamtmarkt nach oben zu ziehen», so der Börsianer.