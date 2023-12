Hinzu komme, dass vor den Zinsentscheidungen des Fed, der EZB und der SNB in der kommenden Woche die Wetten auf eine vorsichtigere Haltung der Notenbanken im Raum stünden. Dennoch sollten diese vorübergehenden Rücksetzer nicht überinterpretiert werden, heisst es einstimmig im Handel. «Der zu Grunde liegende Investitionsbedarf ist nach wie vor recht hoch und sollte die Kurse zumindest bis zum Verfall am Freitag in der kommenden Woche stützen», ist beispielsweise in einem Kommentar zu lesen. Zudem seien aktuell immer noch viele Investoren unterinvestiert, was ebenfalls eher für Druck nach oben sorge.