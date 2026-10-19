Der Schweizer Aktienmarkt legt am Montag nach sechs positiven Handelstagen in Folge den Rückwärtsgang ein. Händler sprechen von einer Konsolidierung vor den diversen wichtigen Quartalszahlen im weiteren Wochenverlauf. Mit seinen aktuellen Abgaben hält sich das hiesige Börsenbarometer aber immer noch besser als seine wichtigsten europäischen Pendants wie Dax, Cac 40 oder FTSE 100, die um bis zu 1,3 Prozent zurückfallen.