Die Vorzeichen für die US-Börsen, die am Freitag feiertagsbedingt geschlossen waren, sind derweil leicht positiv. Ausserdem blieben grosse Störfeuer im Nahen Osten über das Wochenende aus. Die Ölpreise notieren denn auch nur noch knapp über 71 Dollar und damit wieder unter Vorkriegsniveau. Allerdings bleibt die Lage im Nahen Osten fragil. Gleichzeitig laufen die Diskussion um US-Zölle und Industriepolitik weiter.