Ölpreis kommt zurück

Der Ölpreis gibt derweil etwas nach, bleibt angesichts der Unsicherheit rund um den Nahost-Konflikt aber auf erhöhtem Niveau. Ein Fass der Sorte Brent kostet am Dienstagvormittag gut 91 US-Dollar und damit rund 1 Prozent weniger als am Vortag. Gleichzeitig setzt Bitcoin seinen jüngsten Höhenflug fort und steigt über 80'000 Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte Mai. Gold und Silber tendieren nach den jüngsten Avancen dagegen etwas leichter.