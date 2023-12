Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagvormittag nach einem schwächeren Start im Verlauf die Verluste wieder aufgeholt. Zunächst hatten Gewinnmitnahmen den Markt noch gebremst. Doch dann setzte wie schon am Vortag dank Unterstützung der schwergewichtigen Genussscheine des Pharmariesen Roche eine Erholung ein. Kurzzeitig legte der Gesamtmarkt gar leicht zu. Damit könnte auch die Marke von 11'000 SMI-Punkten nurmehr eine Frage der Zeit sein, heisst es am Markt. «Wenn die Wall Street mitspielt, könnten wir den Angriff noch heute sehen», sagt ein Händler. Die US-Börsen hatten am Vortag nach dem jüngsten Anstieg allerdings eine Konsolidierungspause eingelegt.

05.12.2023 11:30