Denn das Dreiergespann von Inflationssorgen, Energiepreisen und Geopolitik ist weiterhin die treibende Kraft an den Finanzmärkten. Medienberichte, wonach der Iran den USA einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt hat, nehmen etwas Druck von den zuletzt wieder stark gestiegenen Ölpreisen. Und auch bei den Anleihen hat sich der jüngste Ausverkauf zumindest etwas verlangsamt. «Doch der rasante Anstieg der weltweiten Renditen in dieser Woche lässt die Alarmglocken läuten», kommentiert eine Händlerin. Egal wo man schaut, notieren die Renditen der relevanten 10-jährigen Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs.