Der SMI muss am Donnerstag die überraschend hoch ausgefallene Inflation im August verdauen. Unterstützung kam von den Vorgaben aus Übersee und Asien sowie stabilisierten Ölpreisen. «Allein die Tatsache, dass neue Nachrichten aus dem Nahen Osten ausbleiben und der Ölpreis nicht erneut die Marke von 100 US-Dollar ins Visier nimmt, hilft bei der Stabilisierung», kommentierte ein Händler. Derweil müsse sich die SNB mit der überraschend hohen Teuerung zumindest ihre Gedanken machen, heisst es von Experten.