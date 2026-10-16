Die Gruppe der grössten Gewinner im SMI setzt sich unterdessen vor allem mit eher zyklischen Werten zusammen. Neben Richemont gewinnen noch Partners Group und die beiden baunahen Werte Holcim und Amrize jeweils mehr als ein Prozent hinzu. Bei Richemont wirken die Berichte vom Vortag noch nach, der Konzern sei zusammen mit dem US-Juwelier Signet an dem Diamantenproduzenten de Beers interessiert. Wie die ZKB schreibt, werde dies als ein Bekenntnis zu natürlichen Diamanten gesehen.