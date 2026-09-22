Die Märkte sind derzeit stark von den Nachrichten aus dem Nahen Osten und den Energiepreisen abhängig. Noch zum Wochenauftakt hatte sich die Stimmung mit sinkenden Ölpreisen und neuer Zuversicht rund um das KI-Thema aufgehellt. Neue Kämpfe im Jemen und ein zwischenzeitlicher Anstieg des Ölpreises sorgten am Dienstag dann wieder für Verunsicherung. «Der Ölpreis bleibt derzeit das wichtigste Stimmungsbarometer für die Aktienmärkte», sagt ein Marktbeobachter.