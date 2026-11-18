Geringe Bandbreite

Gegen 11.00 Uhr gewinnt der SMI 0,11 Prozent auf 14'993,23 Punkte und notiert damit etwa in der Mitte zwischen dem bisherigen Tageshoch (15'008) und Tagestief (14'959). Erst am Montag hatte der Leitindex bei 15'272 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert; gestern rutschte er dann aber ab und fiel gegen Handelsende sogar wieder unter die Marke von 15'000 Punkten.