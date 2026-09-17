«Damit dürften die zuletzt am Markt aufgekommenen Spekulationen über einen weicheren geldpolitischen Kurs zunächst vom Tisch sein», heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Die US-Notenbank habe deutlich gemacht, dass sie die Inflation weiterhin als grösste Herausforderung betrachte. Gleichzeitig sehen Marktteilnehmer den Schritt aber nicht nur als Reaktion auf die hartnäckige Teuerungsrate, sondern auch auf gestiegene Zweifel des Anleihemarktes an der Entschlossenheit der Währungshüter. Entsprechend werten Investoren die Erhöhung auch als eine Entscheidung für den Markt und gegen Donald Trump. Der US-Präsident fordert von der Federal Reserve seit Langem deutlich niedrigere Leitzinsen. Zuletzt drohte er mit einem Handelsstopp mit bestimmten Ländern, sollte die Notenbank ihre Geldpolitik nicht lockern.