In sämtlichen Indizes - auch dem SMI - führen Technologiewerte das Gewinnerfeld an. Unter den Blue Chips gewinnen ABB (+2,9 Prozent) und Logitech (+2,3 Prozent) klar hinzu. Gerade im Fall von Logitech ist der Kursgewinn eigentlich noch grösser, da die Titel ex Dividende (1,36 Fr.) gehandelt werden. Auch VAT (+3,9 Prozent) im SMIM sind stark gefragt. Sprunghaft aufwärts geht es aber vor allem in den hinteren Reihen für AMS Osram (+16 Prozent). Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat einen Erfolg bei Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren erzielt. Auch Comet und Inficon sind mit Avancen von jeweils mehr als 4 Prozent stark. Händler verweisen auf eine generelle Sektorstärke europaweit als Erklärung.