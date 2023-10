Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der zähe Seitwärtstrend der vergangenen Wochen weiter fort. Auch die vorübergehende Einigung im US-Haushaltsstreit vermag den SMI nicht aus seiner Lethargie zu holen. Denn schon in 45 Tagen dürften die Finanzmärkte wieder an genau der gleichen Stelle stehen. So lange währt die Übergangslösung zwischen den beiden politischen Lagern. «Das Spiel könnte sich so noch viele Monate bis ins nächste Jahr hinein fortsetzen», warnt ein Händler. «Mit jedem neuen Streit wächst aber das Risiko einer erneuten Abstufung der Bonitätsnote durch eine der Ratingagenturen.»

02.10.2023 11:30