Danach richtet sich der Blick auf die EZB. Auch von ihr wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet. Im Mittelpunkt stehen daher die Hinweise zum weiteren Kurs. Angesichts der Spannungen an den europäischen Anleihemärkten und der Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen dürften Aussagen zu möglichen weiteren Zinserhöhungen besonders genau verfolgt werden. Im Vorfeld war bereits bekannt geworden, dass Christine Lagarde vorzeitig als Präsidentin der Europäischen Zentralbank im Februar 2027 abtreten wird.