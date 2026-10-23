Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten haben zuletzt auch die Ölpreise wieder nach oben geschoben. Brent notiert aktuell so hoch wie zuletzt im Mai. Und auch die Konjunkturdaten aus der Eurozone geben kaum Anlass zur Freude. Dort ist der Einkaufsmanagerindex im Oktober gesunken. Vor allem in Frankreich hat sich die Stimmung merklich eingetrübt. Dort «hinterlassen nicht nur die Proteste Spuren, sondern auch die im kommenden Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen verunsichern die Unternehmen», kommentiert die VP Bank.