Allerdings wird am Mittwochabend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Zuletzt hatten die US-Inflation und einige schwächere Konjunkturzahlen für Aufschwung an den Börsen gesorgt. Derzeit wird an den Märkten mit einer ersten Zinssenkung des Fed im September gerechnet. Mit Spannung erwartet wird zudem das Ergebnis des Chipherstellers Nvidia am Mittwochabend.