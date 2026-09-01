Belastet werden die Aktienmärkte vor allem von Inflations- und Zinssorgen. «Die Kombination aus hohen Bewertungen, steigenden Ölpreisen und anziehenden Renditen macht die Märkte zunehmend nervös», sagt ein Marktbeobachter. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als weitgehend eingepreist. Seit den jüngsten Äusserungen von US-Notenbankchef Kevin Warsh rechnen die Märkte inzwischen auch für September mit einem Zinsschritt der Fed. Die SNB dürfte angesichts der weiterhin niedrigen Inflation in der Schweiz dagegen vorerst stillhalten.