Die Schweizer Börse notiert am Mittwochvormittag fester und setzt damit den Aufwärtstrend fort. Das Geschäft verläuft aber eher ruhig. Zum einen herrscht trotz der Überzeugung, dass die US-Notenbank Fed heute Abend keine Zinsänderung verkünden werde, eine gewisse Zurückhaltung am Markt. Die Umsätze sind denn auch moderat. Zum anderen sind die Blicke in den Handelsräumen wenigstens teilweise auf die laufende Bundesratswahl gerichtet, wie ein Börsianer sagt. Auch der grosse Eurex-Verfall am kommenden Freitag werde allmählich ein Thema. «Wir haben viele Anleger, die 'in the money calls' rollen», sagt ein Händler. «Der Verfall dürfte die Kurse diese Woche noch stützen.»

13.12.2023 11:36