Etwas Rückenwind gab es vom Rendite-Rückgang in den USA und einem deutlichen Rückgang der Ölpreise. Gleichzeitig mahnen Händler zur Vorsicht. Bis zu den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen am Mittwochmorgen werde sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Und am Berichtstag würden nach US-Schluss die Quartalszahlen von Apple erwartet.