Grundsätzlich sei die Stimmung an den Märkten aber weiter von Vorsicht geprägt, heisst es im Handel. Immer wieder wird dabei auf Künstliche Intelligenz verwiesen. «Die Anleger zweifeln zunehmend daran, ob die enormen Investitionen tatsächlich ausreichende Renditen abwerfen werden», sagte ein Händler. Besonders kritisch werde der steigenden Kapitalbedarf und die zunehmende Verschuldung gesehen. Diese Woche kommt noch ein weiteres Unsicherheitselement dazu. So wird die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren nächsten Zinsentscheid bekannt geben, am Donnerstag folgt dann die EZB.