Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch zwar kaum verändert eröffnet, sich im Laufe des Morgens dann aber klar in den positiven Bereich vorgearbeitet. Der Leitindex SMI hat dabei die Marke von 14'000 Punkten wieder überschritten. Am Vortag war er anfänglich deutlich über diese Marke gestiegen, dann gegen Schluss aber wieder klar darunter gefallen. Die Märkte bewegten sich derzeit im Spannungsfeld zwischen robusten Unternehmensgewinnen und wachsenden Risiken durch hohe Zinsen, geopolitische Spannungen und anspruchsvolle KI-Bewertungen, sagte ein Händler.