Am Vortag hatten schwache US-Arbeitsmarktdaten die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung geschürt und die Wall Street erneut auf Rekordkurs geschickt. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war überraschend deutlich gestiegen. Dies könnte ein weiteres Indiz für eine Abschwächung am Arbeitsmarkt sein - und für die US-Notenbank ausschlaggebend sein, das Inflationsumfeld positiver zu sehen und die Zinsen im Herbst doch noch zu senken. In den USA steht am Nachmittag das Konsumklima der Universität Michigan auf der Agenda, das auch die Inflationserwartungen enthält. Zudem werden positive Aussenhandelsdaten aus China vom Vortag als Signale einer wirtschaftlichen Erholung interpretiert.