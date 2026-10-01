Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag zum vierten Mal in Folge nach unten, diesmal sogar recht deutlich. Die Wirkung der am Vortag präsentierten - positiven - Konjunkturdaten aus den USA zum Arbeitsmarkt und der Teuerung ist schnell verpufft. Vielmehr rückten die Inflationszahlen in Europa wieder verstärkt in den Fokus. Die Daten aus Frankreich, Italien und Deutschland hätten allesamt weit über dem Ziel der EZB gelegen und letztlich doch kräftig auf die Stimmung gedrückt, schreibt dazu die BNP Paribas in einem Kommentar. Weitere Zinserhöhungen durch die EZB dürften damit alternativlos sein, zumal sich auch im Nahost-Konflikt weiterhin keine Lösung abzeichne.