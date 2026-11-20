Der mit Spannung erwartete Börsengang von Anthropic am Vortag hat nur kurzzeitig an den Märkten für eine gewisse Euphorie gesorgt. Sehr schnell kehrten die Sorgen und damit die Risikoaversion der Investoren zurück. Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen und den Wachstumsaussichten befeuerten den Abverkauf und belasten auch Edelmetalle sowie Kryptowährungen. Vor allem die techlastigen asiatischen Börsen haben zum Wochenschluss unter der allgemeinen Tech-Verweigerung der Investoren gelitten. Händler glauben denn auch, dass die Volatilität der Branche anhaltend hoch bleiben wird.