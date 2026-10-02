Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitag kurz vor Mittag klar im Plus. Nach einer bislang schwachen Woche mit vier Verlusttagen in Folge startet der Leitindex SMI damit vor dem Wochenende einen Erholungsversuch. Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts bleibt die Grundstimmung aber eher von Vorsicht geprägt. Nach wie vor sorgen auch die hohen Anleiherenditen für Gesprächsstoff. Swissquote etwa verweist in einer Einschätzung auf die zuletzt wieder etwas gesunkenen Renditen für US-Staatsanleihen. Diese seien einerseits als Anlagemöglichkeit grundsätzlich wieder attraktiver geworden, andererseits profitierten die US-Papiere von den zunehmenden Sorgen wegen der hohen Staatsschulden in Europa, und hier vor allem in Frankreich. Sicherheit sei Trumpf, meint die Bank.