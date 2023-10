Ähnlich sieht es ausserhalb des SMI aus. Die meisten Titel sind um bis zu 0,6 Prozent tiefer angezeigt. Rieter (-0,4 Prozent) hat in den ersten neun Monaten zwar den Umsatz um elf Prozent gesteigert. Aber der Auftragseingang ist um 58 Prozent weggebrochen. Dies ist stärker als Analysten erwartet hatten. Das Unternehmen kündigt zudem einen weiteren Stellenabbau an, hält aber an den für das Gesamtjahr gesetzten Zielen fest.