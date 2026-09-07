Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Indikationen auf einen deutlich leichteren Start in die neue Woche zu. Davor hatten die US-Börsen am Freitag ebenfalls leichter geschlossen, nachdem die offiziellen Arbeitsmarktdaten für August überraschend stark ausgefallen waren. Das gab Zinserhöhungssorgen neue Nahrung und trieb vor allem am kurzen Ende des Anleihemarkts die Renditen nach oben. Händler rechnen am Montag insgesamt mit einem dünnen Handel, fehlen doch die US-Händler feiertagsbedingt.