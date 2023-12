Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine negative Eröffnung zu. Wie bereits am Freitag kommt es damit zu Gewinnmitnahmen. Nach dem starken Lauf des SMI über die vergangenen sieben Wochen mit einem Anstieg um rund 10 Prozent, ist die Luft für weitere Avancen etwas dünn geworden. Es stelle sich die Frage, ob die Bücher für dieses Jahr nach den fulminanten Gewinnen bereits geschlossen wurden, heisst es etwa in einem Kommentar des Online-Traders CMC Markets.

18.12.2023 08:45